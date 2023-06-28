زيلينسكي: بعض أعضاء فاغنر ما زالوا في أوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن بعض أعضاء مجموعة فاغنر ما زالوا في أوكرانيا، لكن الجيش الأوكراني يعتقد أن الوضع في شمال البلاد تحت السيطرة، وفق رويترز.

تأتي تصريحات زيلينسكي بعد إعلان رئيس بيلاروسيا ألسكندر لوكاشينكو، الثلاثاء، أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين موجود الآن في بيلاروسيا، بحسب وكالة بيلتا الرسمية للأنباء.

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اتفاق توسط فيه لوكاشينكو

وتضمن اتفاق توسط فيه لوكاشينكو السبت والذي أنهى تمرد مجموعة فاغنر في روسيا، أن يتوجه بريغوجين إلى بيلاروسيا، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة الروسية.

كما أضاف لوكاشينكو أن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش بيلاروسيا.

فيما أصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجين بشأن هذه المسألة.

25 ألف عنصر

يشار إلى أنه من المتوقع أن تسلم مجموعة فاغنر عتادها الثقيل إلى الجيش الروسي، قبل أن يخرج عدد من مقاتليها وقادتها إلى بيلاروسيا.

وتضم فاغنر التي أسسها بريغوجين قبل نحو 10 سنوات، ما يقارب من 25 ألف مقاتل، جلهم من المرتزقة أو المدانين بجرائم جزائية، وفق تقارير استخباراتية غربية.

في حين يقدر البعض الآخر عدد عناصرها بـ 50 ألفاً، إلا أن تقديرات مغايرة ترجح بأن يكون العدد أقل.

كما ينتشر عناصرها في عشرات الدول الإفريقية، منها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، فضلاً عن السودان وليبيا. وتشارك في تقاسم بعض المصالح أو قطاعات التنقيب المهمة في بعض تلك الدول، لاسيما تجارة الماس واستخراج الذهب.