زيلينسكي: نرفض أي صيغة لتجميد الصراع

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن توافق أبدا على تجميد الصراع على أراضيها.

وقال زيلينسكي، متحدثاً في اجتماع البرلمان الأوكراني المخصص ليوم الدستور في البلاد: "لن نوافق أبداً على أي شكل من أشكال الصراع المجمد".

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وأشار مرة أخرى إلى أن "صيغة السلام الأوكرانية تحظى بدعم الكثيرين في جميع أنحاء العالم".

خطة زيلينسكي

وكان الرئيس الأوكراني قد روج في نهاية 2022 لخطة سلام من عشر نقاط ناقشها مع الرئيس الأميركي جو بايدن وآخرين، ويحث زعماء العالم على عقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة.

وأعلن زيلينسكي للمرة الأولى صيغته للسلام في قمة في نوفمبر لمجموعة العشرين. وتدعو الخطة إلى:

1- السلامة الإشعاعية والنووية، بالتركيز على استعادة الأمن حول أكبر محطة نووية في أوروبا وهي محطة زابوريجيا في أوكرانيا التي تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

2- الأمن الغذائي، بما يشمل حماية وضمان صادرات الحبوب الأوكرانية لأفقر الدول في العالم.

3- أمن الطاقة، بالتركيز على قيود الأسعار على موارد الطاقة الروسية إضافة إلى مساعدة أوكرانيا في إصلاح وتأهيل البنية التحتية للكهرباء التي تضرر نحو نصفها من الهجمات الروسية.

4- الإفراج عن كل السجناء والمُبعدين بما يشمل أسرى الحرب والأطفال الذين تم ترحيلهم لروسيا.

"البند غير القابل للتفاوض"

5- إعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وتأكيد روسيا عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في بند قال عنه زيلينسكي إنه "غير قابل للتفاوض".

6- سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها.

7- العدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا.

ممنوعات

8- منع إبادة البيئة الطبيعية والحاجة لحماية البيئة بالتركيز على إزالة الألغام وإصلاح منشآت معالجة المياه.

9- منع تصعيد الصراع وبناء هيكل أمني في الفضاء اليورو-أطلسي بما يتضمن ضمانات لأوكرانيا.

10- تأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.