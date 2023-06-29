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NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a press conference at Exercise Griffin Storm 2023 during the visit to the Training Range in Pabrade, some 60 km (38 miles) north of the capital Vilnius, Lithuania, Monday, June 26, 2023. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)
ينس ستولتنبرغ

بسبب ضيق الوقت وانسحاب منافسين.. الناتو يمدد لستولتنبرغ

مؤخراً، انسحب مرشّحون محتملون آخرون بينهم رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ووزير الدفاع البريطاني بن والاس من السباق

بروكسل – فرانس برس
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قال دبلوماسيون، اليوم الخميس إن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" توافقت على تمديد ولاية الأمين العام للتكتل ينس ستولتنبرغ، وإن إعلاناً رسمياً بهذا الشأن سيصدر في الأسبوع المقبل.

وسبق أن مُدّدت ولاية ستولتنبرغ، رئيس الوزراء النرويجي الأسبق والذي يتولى قيادة التكتل الدفاعي الغربي منذ العام 2014، لمدة عام في أكتوبر الماضي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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وأكد دبلوماسيون عديدون في حلف شمال الأطلسي أن الدول الـ31 الأعضاء في التكتل توصّلت إلى توافق على تمديد ولاية ستولتنبرغ البالغ من العمر 64 عاماً لمدة سنة بعدما حالت صعوبات دون إيجاد خلف مناسب قبل حلول موعد قمة من المقرر عقدها في ليتوانيا بعد أقل من أسبوعين.

مؤخراً، انسحب مرشّحون محتملون آخرون بينهم رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ووزير الدفاع البريطاني بن والاس من السباق.

ولم تؤكد سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث التوصل إلى أي توافق، لكنّها أبلغت صحافيين بأن إعلاناً بشأن منصب الأمين العام من المرجّح صدوره "في الأيام المقبلة".

وقالت سميث "احتمال تمديد ولاية ينس ستولتنبرغ هو خيار يبحثه الحلفاء".

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