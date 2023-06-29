الدوما: أبلغنا قائد فاغنر بوقف عمليات مجموعته بأوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن مشرع كبير، اليوم الخميس، أن روسيا أبلغت رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أنه سيحرم من التمويل إذا لم يوقع مقاتلوه عقوداً مع وزارة الدفاع.

فقد أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، أندريه كارتابولوف، اليوم الخميس، أنه تم إبلاغ مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بأن وزارة الدفاع الروسية تعتزم إيقاف تمويل مجموعة "فاغنر"، في حال لم يوقع أفرادها عقودا معها.

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وقال كارتابولوف، في تصريحات للصحافيين، إن بريغوجين لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع الروسية بشأن العقود.

وأضاف أنه تم إخطاره بأن "فاغنر" لن تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

الشركات العسكرية الخاصة

وكان رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، قد قال في وقت سابق إن المجلس يعد حاليا مشروع قانون بشأن أنشطة الشركات العسكرية الخاصة في روسيا.

وأضاف كارتابولوف أنه يجب إصدار تشريعات لتنظيم عمل الشركات العسكرية الخاصة في دولة روسيا الاتحادية.

جاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة بين حركة فاغنز المسلحة والجيش الروسي، بعد أن كان مقاتلو المجموعة المسلحة يقاتلون في صف الجيش الروسي ضد أوكرانيا.

وأعلنت الحركة العسكرية الخاصة مؤخراً تمردها ضد القوات الروسية، وفرضت سيطرتها على عدد من المدن والبلدات في روسيا الاتحادية، وبدأت في التحرك باتجاه العاصمة موسكو، إلى أن تدخل رئيس بيلاروسيا للوساطة بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاق ينهي تمرد المجموعة المسلحة.