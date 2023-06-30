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مشاهد من الخرطوم - السودان - فرانس برس
من الخرطوم (فرانس برس)
السودان

قيادي سوداني يكشف أسرار الصراع بين الجيش والدعم السريع

القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان خالد عمر يوسف، كشف أن التوتر بين الجيش والدعم السريع نشب قبل 25 أكتوبر عام 2021

قناة العربية
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كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان، خالد عمر يوسف، تفاصيل جديدة حول الخلافات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي.

ونفى عمر في مساحة نقاش على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن يكون التوتر بين الجيش والدعم السريع قد نشأ بسبب الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أنه بدأ منذ ما قبل 25 أكتوبر عام 2021.

خالد عمر يوسف
خالد عمر يوسف
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وقال عمر إن مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا ذكر لهم بوضوح خلال زيارة لهم بسجن سوبا بعد التاريخ المذكور، إن التوتر متزايد بين الجيش والدعم السريع، مضيفاً أنهم أكدوا له أنهم لن يكونوا مع طرف ضد الطرف آخر لأن ذلك سيؤدي لحرب.

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وكشف عمر أن الجيش السوداني كان قد طرح مدة عامين لفترة دمج قوات الدعم السريع، في الوقت الذي طرح فيه الدعم السريع 22 سنة لفترة الدمج، قبل أن يقدم الطرفان تنازلات، مشيراً إلى تراجع الجيش عن فترة العامين، وتركيزه على وحدة القيادة.

كما أبان عمر أن الجيش والدعم السريع كانا قد اتفقا على تكوين هيئة قيادة موحدة من أربعة من الجيش واثنين من الدعم السريع قبل أن يختلفا حول من يرأسها، حيث اقترح الجيش أن يرأسها القائد العام للجيش، في الوقت الذي رأى الدعم السريع أن يرأسها رأس الدولة المدني.

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