اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وكالة أميركية تعلق إرسال المساعدات الغذائية لإقليم #تيغراي الإثيوبي: سرقت ولم تصل إلى السكان #العربية
من إقليم تيغراي
نزاع تيغراي

الولايات المتحدة ترفع قيودا مفروضة على المساعدات لإثيوبيا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "نرفع بعض القيود على أنواع مساعدات مع استمرار تعليق مساعدات الغذاء".

واشنطن (الولايات المتحدة) - فرانس برس 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، رفع بعض القيود الأميركية المفروضة على المساعدات لإثيوبيا على خلفية تحسّن في أوضاع حقوق الإنسان، من دون أن يشمل ذلك المساعدات الغذائية التي تمّ تعليقها في حزيران/يونيو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "نرفع بعض القيود على أنواع مساعدات مع استمرار تعليق مساعدات الغذاء". ولم يقدّم كيربي تفاصيل إضافية.

مادة اعلانية

ولفت الى أن "وزارة الخارجية قررت الأسبوع الماضي رفع بعض القيود في ضوء استمرار التحسن في وضع حقوق الإنسان، خصوصا في أعقاب اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم توقيعه في تشرين الثاني/نوفمبر"، في إشارة الى اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين في إقليم تيغراي.

وأكد أن "نهجنا الأساسي كان تعزيز التقدم نحو سلام دائم، مع عدم التغاضي عن المخاوف في إثيوبيا عندما نقدّر بأن مساعداتنا تخضع لسوء توجيه".

المجر ترفض خطط المفوضية الأوروبية لمنح المزيد من الأموال لأوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا المجر ترفض خطط المفوضية الأوروبية لمنح المزيد من الأموال لأوكرانيا

وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في وقت سابق من حزيران/يونيو، تعليق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا، مبررة الخطوة بـ "حملة واسعة النطاق ومنسّقة" لتحويل مسار الإمدادات التي تم التبرع بها وعدم إيصالها للمحتاجين إليها.

وحذا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذو واشنطن، معلنا تعليق جزء من مساعداته للسبب عينه.

وانتقدت أديس أبابا القرارين معتبرة أنهما يعاقبان "ملايين الأشخاص".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مفاجأة: شركة تيتان تنظم رحلات جديدة لزيارة حطام تايتانك وبذات التكلفة مفاجأة: شركة تيتان تنظم رحلات جديدة لزيارة حطام تايتانك وبذات التكلفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط