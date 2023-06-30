رياضي بنادٍ بولندي من الدرجة الأولى.. متهم بالتجسس لروسيا

أوقفت بولندا اليوم الجمعة لاعب هوكي روسياً يشتبه في تجسسه لصالح موسكو خلال فترة لعبه مع نادٍ في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، على ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة البولندية في بيان "إن الموقوف هو رياضي محترف من نادٍ للهوكي من الدرجة الأولى"، مضيفةً أن المواطن الروسي المقيم في بولندا منذ العام 2021 متّهم بالتجسس وسيُحتجز مدة ثلاثة أشهر.

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وأضافت "على أراضي بولندا، قام بمهام استخباراتية أجنبية، بما في ذلك تحديد منشآت حيوية في عدة مناطق".

وأوقف اللاعب الروسي يوم 11 يونيو في منطقة سيليزيا بجنوب بولندا، وفق الحكومة التي لم تقدّم تفاصيل حول فريق الهوكي الذي يُتشبه في أن الرجل المعنّي يلعب لصالحه.

ووفق مكتب المدعي العام الوطني، فإن الموقوف الروسي هو الشخص الرابع عشر الذي يتم توقيفه في إطار تحقيق في "حلقة تجسس تتعاون مع الاستخبارات الروسية".

وقال مكتب المدعي العام في بيان "نفذ المشتبه بهم، الذين تمّ تحديدهم بأنهم أجانب من الحدود الشرقية، أنشطة استخباراتية ودعائية ضد بولندا".

ولفت إلى أن أنشطتهم شملت "مراقبة طرق سكك الحديد" ونشر "دعاية ضد حلف شمال الأطلسي وبولندا وسياسة الحكومة البولندية".

ولدى سؤاله عن القضية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة للصحافيين إن السفارة الروسية في بولندا "ستستفسر.. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً".

وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية في وارسو تقوم بعمل "بغاية الصعوبة.. بسبب موقف (السلطات البولندية) الكاره للروس".