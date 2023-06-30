موسكو: فرصة السلام في أوكرانيا ضاعت.. والشروط الآن اختلفت!

فيما تشهد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوماً جديداً من القتال الشرس بكافة خطوط التماس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، أن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022 بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، و"شروطنا الآن مختلفة".

وقال نيبينزيا: "بعد أن ضاعت فرصة السلام بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، ستكون الآن شروط ذلك بالنسبة لأوكرانيا، مختلفة بالطبع"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

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وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، على أن نظام كييف ينسى لسبب ما، عند الإدلاء بتصريحات حول مفاوضات محتملة مع روسيا، أنه هو من قام بقطع عملية التفاوض.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن الدول الغربية لم تقدم مقترحات جادة لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأشار لافروف إلى أن موسكو أكدت دائما أنها مستعدة للنظر في أي مقترحات ذات طبيعة جادة. وأضاف: "لم نر مثل هذه المقترحات بعد. هناك فقط، عموما، ثرثرة حول خطة زيلينسكي، والآن يريدون عقد "منتدى سلام" ما، دون مشاركة روسيا فيه".

هذا وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، إنها ليست لديها علم بأن هناك أي قرارات وشيكة بشأن تخصيص صواريخ طويلة المدى من طراز "أتاكمز" لأوكرانيا، وذلك بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal تقريرا يفيد بأن واشنطن على وشك أن تزود أوكرانيا بتلك الصواريخ.

وتسعى كييف للحصول على نظام الصواريخ التكتيكي العسكري الأميركي "أتاكمز"، قائلة إن الصواريخ من شأنها مساعدتها في شن ضربات على القوات الروسية يتجاوز مداها خطوط المواجهة.

يأتي هذا بينما أعلنت أوكرانيا، اليوم، أن قواتها تحرز مكاسب بطيئة حول باخموت في قتال "شرس" مع القوات الروسية، فيما أكّدت روسيا من جهتها أنها قتلت جنرالَيْن أوكرانيين في ضربة على كراماتورسك قبل يومين.