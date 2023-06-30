والي شمال دارفور: شكلنا قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني والدعم السريع

أعلن والي شمال دارفور بالسودان نمر محمد عبد الرحمن تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني والدعم السريع في الولاية.

وأشار والي شمال دارفور إلى الاتفاق على وقف القتال في الولاية. وقال في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، الخميس: "نحن في حكومة ولاية شمال دارفور، بمبادرات طيبة من أطراف كثيرة، جلسنا بعضنا مع بعض، أبناء الولاية والحكومة والإدارة الأهلية والأعيان المجتمعية وطرفي القتال والشرطة والأمن والشباب ومنظمات المجتمع المدني.. وتوصلنا إلى أننا لن نربح من القتال، بل خسرنا، وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال بالولاية".

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وأضاف: "الوطن ينزف نتيجة هذه الحرب العبثية، وهذا النزيف قد يستمر، ويؤدي إلى مزيد من القتل والتشريد، ما لم نتحرك بسرعة لننقذ الشعب السوداني والوطن".

وعبّر عبد الرحمن عن أمله "في أن يحذو الإقليم وباقي مدن السودان حذو ولاية شمال دارفور بالمحافظة على السلم الاجتماعي في وقت الحرب".