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Britain's Minister of State Zac Goldsmith leaves Downing Street in London, Britain February 6, 2020. REUTERS/Peter Nicholls
زاك غولدسميث

"أنت غير مهتم".. وزير يستقيل ويوجه انتقادات لاذعة لسوناك

وزير البيئة البريطاني زاك غولدسميث انتقد رئيس الحكومة ووصفه بأنه "غير مهتم" بشؤون البيئة

لندن - رويترز
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استقال زاك غولدسميث، وزير البيئة البريطاني من الحكومة، اليوم الجمعة، وانتقد رئيس الحكومة ريشي سوناك ووصفه بأنه "غير مهتم" بشؤون البيئة.

وقال غولدسميث: "لا تكمن المشكلة في أن الحكومة معادية للبيئة، بل إنك ببساطة غير مهتم يا رئيس الوزراء".

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وغولدسميث عضو بمجلس اللوردات، ويتولى وزارة أقاليم ما وراء البحار والكومنولث والطاقة والمناخ والبيئة.

وجاء في رسالة استقالته المنشورة على "تويتر" أن بريطانيا "خرجت بشكل واضح من الساحة العالمية وتخلت عن قيادتنا في مجال المناخ والطبيعة".

وجاء في تقرير نشره هذا الأسبوع مستشارو المناخ التابعون للحكومة أن بريطانيا فقدت مكانتها العالمية في العمل من أجل مكافحة المناخ ولا تفعل ما يكفي لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن.

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