"أنت غير مهتم".. وزير يستقيل ويوجه انتقادات لاذعة لسوناك

استقال زاك غولدسميث، وزير البيئة البريطاني من الحكومة، اليوم الجمعة، وانتقد رئيس الحكومة ريشي سوناك ووصفه بأنه "غير مهتم" بشؤون البيئة.

وقال غولدسميث: "لا تكمن المشكلة في أن الحكومة معادية للبيئة، بل إنك ببساطة غير مهتم يا رئيس الوزراء".

It has been a privilege to have been able to make a difference to a cause I have been committed to for as long as I remember. But this govt’s apathy in the face of the greatest challenge we face makes continuing in my role untenable. Reluctantly I am therefore stepping down pic.twitter.com/KDJKN3i6ER — Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) June 30, 2023

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وغولدسميث عضو بمجلس اللوردات، ويتولى وزارة أقاليم ما وراء البحار والكومنولث والطاقة والمناخ والبيئة.

وجاء في رسالة استقالته المنشورة على "تويتر" أن بريطانيا "خرجت بشكل واضح من الساحة العالمية وتخلت عن قيادتنا في مجال المناخ والطبيعة".

وجاء في تقرير نشره هذا الأسبوع مستشارو المناخ التابعون للحكومة أن بريطانيا فقدت مكانتها العالمية في العمل من أجل مكافحة المناخ ولا تفعل ما يكفي لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن.