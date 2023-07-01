محكمة برازيلية تحظر تولي بولسونارو أي منصب عمومي حتى 2030

انهارت المسيرة السياسية للرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، الجمعة، وذلك بعد أن منعت محكمة اتحادية معنية بالانتخابات في البرازيل الرئيس القومي المنتمي لليمين المتطرف من تولي أي منصب عمومي حتى 2030 بسبب ما بدر منه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وصوّت 5 قضاة من أصل 7 بإدانة بولسونارو (68 عاما) بتهمتي إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام وسائل الإعلام عندما استدعى قبل الانتخابات مجموعة من السفراء لنشر ادعاءات لا أساس لها بشأن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل.

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ويمثل قرار المحكمة منحنى خطرا لبولسونارو، القائد السابق للجيش الذي خسر بصعوبة انتخابات أكتوبر أمام منافسه

اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويحمله كثيرون في البرازيل مسؤولية تشكيل حركة وطنية لإبطال نتائج الانتخابات، والتي بلغت ذروتها في الثامن من يناير عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مباني حكومية في برازيليا.