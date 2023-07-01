مشاهد وصور مروعة لعمليات سلب ونهب وحرق.. فرنسا تحترق بنيران المرزوقي

شهدت فرنسا منذ الثلاثاء الماضي موجة احتجاج كبيرة بسبب مقتل الشاب نائل المرزوقي برصاص شرطي فرنسي تحولت فيما بعد لعمليات سلب ونهب وحرق للسيارات والمتاجر.

وقالت قناة BFMTV التلفزيونية، إنه تم إضرام النيران في أكثر من 1300 سيارة و234 مبنى في فرنسا خلال الليلة الماضية أثناء أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل فتى على يد الشرطة.











من أعمال الشغب في فرنسا - فرانس برس من أعمال الشغب في فرنسا - فرانس برس من أعمال الشغب في فرنسا - فرانس برس من أعمال الشغب في فرنسا - فرانس برس من أعمال الشغب في فرنسا - فرانس برس

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وأضافت القناة: "أما فيما يتعلق بالأضرار المادية، فقد تم تسجيل وقوع 2560 حريقا في الأماكن العامة. وتم حرق 1350 سيارة، وكذلك احترقت أو تضررت 234 من المباني".

حطموا واجهته.. متظاهرون يقتحمون متجر "آبل" بمدينة ستراسبورغ شرق #فرنسا وينهبون أجهزة إلكترونية، ضمن الاحتجاجات المستمرة على مقتل فتى برصاص شرطي#العربية pic.twitter.com/7tkpDh9fuj — العربية (@AlArabiya) June 30, 2023

ووفقا للقناة، هاجم المحتجون 31 مركزا لوزارة الداخلية، و16 مركزا للشرطة البلدية، و11 ثكنة لقوات الدرك.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، عن توقيف 994 شخصا عبر التراب الفرنسي الليلة الماضية، فيما عاد الهدوء الحذر إلى ضاحية نانتير التي تستعد لتشييع الفتى القتيل نائل، وذلك بعد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة الفرنسية تم خلالها إحراق سيارات ومحال ومبان عديدة، وكذلك السطو على العديد من المتاجر.

وتزامنا، وصل لواء التدخل والبحث، وهو قوة أمنية خاصة في الشرطة، إلى ضاحية نانتير.

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع، اليوم السبت، بعد تعرض مدن فرنسية لأعمال شغب لليلة الرابعة على التوالي بسبب مقتل مراهق برصاص فرد شرطة في إشارة مرورية.

المواجهات امتدت الليلة الماضية إلى مدينة غراس جنوب فرنسا حيث تجمع عشرات الشبان مسلحين بقُضبان حديدية.























من أعمال الشغب في فرنسا - فرانس برس من أعمال الشغب في فرنسا - فرانس برس من أعمال الشغب في فرنسا - فرانس برس من أعمال الشغب في فرنسا - فرانس برس French CRS riot police operate during clashes with protesters after the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 28, 2023. (Reuters) شغب بشوارع باريس - فرانس برس شغب بشوارع باريس - فرانس برس شغب بشوارع باريس - فرانس برس شغب بشوارع باريس - فرانس برس شغب بشوارع باريس - فرانس برس شغب بشوارع باريس - فرانس برس شغب بشوارع باريس - فرانس برس

باستخدام مركبة من طراز "أودي R8".. شخص يحطم واجهة متجر في مدينة #نانت الفرنسية، وسط هتافات من آخرين، ضمن أعمال شغب في الاحتجاجات على مقتل المراهق نائل#العربية pic.twitter.com/p3PLTSLV0K — العربية (@AlArabiya) July 1, 2023

من جهتها، شهدت مارسيليا عمليات نهب شملت مستودع أسلحة سُرقت منه بنادق صيد، ما دفع عُمدة المدينة لمناشدة السلطات الفرنسية إرسال قوات أمن إضافية لحفظ النظام العام ومواجهة أعمال العنف والسرقة.

بينما حطم متظاهر سيارة من طراز "أودي R8"، وتم تحطيم واجهة متجر وسرقة محتوياته في مدينة نايت، كما تعرض متجر زارا في مدينة ستراسبورغ للنهب.

كما انتشرت مشاهد لقيام بعض الأشخاص بتحطيم متاجر في مدينة مارسيليا، كما قام أشخاص يتحطيم زجاج مطعم "ماكدونالدز" في مدينة كريتيل.









من أعمال الشغب فب فرنسا - رويترز من أعمال الشغب فب فرنسا - رويترز من أعمال الشغب فب فرنسا - رويترز من أعمال الشغب فب فرنسا - رويترز من أعمال الشغب فب فرنسا - رويترز

كما حطم متظاهرون واجهة متجر "آبل" بمدينة ستراسبورغ شرق فرنسا وقاموا بنهب أجهزة إلكترونية.

مشاهد لمركبات محترقة بضاحية #نانتير في #باريس حيث انطلقت شرارة الاحتجاجات على مقتل نائل، تخللتها أعمال شغب وتخريب#العربية pic.twitter.com/pLLoK1XTqS — العربية (@AlArabiya) July 1, 2023

كما انتشرت مشاهد مروعة لمركبات محترقة بضاحية نانتير في باريس، ومقاطع فيديو لإحراق مبنى مقاطعة بيرسان بومون شمال فرنسا.

وناشد عمدة مارسيليا السلطات إرسال قوات إضافية بعد سرقة مستودع أسلحة.