مصرع وزير هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني قدري أبو بكر في حادث سير

أعلنت مصادر طبية وفاة وزير هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني قدري أبو بكر وثلاثة آخرين على الأقل، إثر حادث سير مروع وقع عصر اليوم قرب بلدة جماعين في سلفيت قضاء نابلس.

حادث سير مروع يودي بحياة وزير شؤون الأسرى و المحررين الفلسطيني قدري أبو بكر ومواطنين اثنين، جنوب مدينة #نابلس في الضفة الغربية#العربية pic.twitter.com/JHqWjNKta4 — العربية (@AlArabiya) July 1, 2023

وبحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع بين مركبتين، إحداها تعود لأبو بكر الذي توفي على الفور بالمكان مع مرافقه.

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وكان أبو بكر، عائدًا من رام الله بعد أن أشرف على حفل معايدة لأطفال أبناء الأسرى في السجون الإسرائيلية، بحضور الرئيس محمود عباس.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية)، اليوم السبت، وفاة رئيس الهيئة، قدري أبو بكر إثر حادث سير مروّع وقع قرب بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.