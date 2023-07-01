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وزير هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني قدري أبو بكر

مصرع وزير هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني قدري أبو بكر في حادث سير

الحادث وقع بين مركبتين، إحداها تعود لأبو بكر الذي توفي على الفور بالمكان مع مرافقه

العربية.نت- وكالات
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أعلنت مصادر طبية وفاة وزير هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني قدري أبو بكر وثلاثة آخرين على الأقل، إثر حادث سير مروع وقع عصر اليوم قرب بلدة جماعين في سلفيت قضاء نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع بين مركبتين، إحداها تعود لأبو بكر الذي توفي على الفور بالمكان مع مرافقه.

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وكان أبو بكر، عائدًا من رام الله بعد أن أشرف على حفل معايدة لأطفال أبناء الأسرى في السجون الإسرائيلية، بحضور الرئيس محمود عباس.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية)، اليوم السبت، وفاة رئيس الهيئة، قدري أبو بكر إثر حادث سير مروّع وقع قرب بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

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