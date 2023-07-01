وفد عسكري صيني يزور لندن وباريس ويبحث قضايا الأمن الدولي
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد يزور الصين خلال الشهر الجاري مع سعي لندن لتحسين العلاقات مع بكين
قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، إن وفداً عسكرياً صينياً زار بريطانيا وفرنسا في الفترة بين 24 يونيو والأول من يوليو لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي.
وأضافت الوزارة في بيان أن وفد مشاورات الدفاع الاستراتيجية التابع للجيش الصيني تبادل آراء تفصيلية بخصوص قضايا الأمن الدولي والإقليمي محل الاهتمام المشترك وتطوير التفاهم والثقة المتبادلين.
ورداً على سؤال عن الزيارة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إنها استضافت الحوار الاستراتيجي الدفاعي مع الصين في لندن.
وقال المتحدث في بيان: "تناولت المناقشات استراتيجيات الدفاع الوطني ذات الصلة والوضع في أوكرانيا والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والاستقرار الاستراتيجي وانتشار الأسلحة وبحر الصين الجنوبي وتايوان والعلاقات العسكرية بين المملكة المتحدة والصين".
في سياق متصل، قال مسؤولون إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد يزور الصين خلال الشهر الجاري، مع سعي لندن لتحسين العلاقات مع بكين والانخراط معها في مجالات مثل التجارة والاستثمار وتغير المناخ، مع حماية نفسها من تهديدات الأمن القومي.
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