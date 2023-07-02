اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Screenshot 2023-07-02 125501
خاص

كبيع البطاطا.. شاهد مفاوضات لبيع السلاح المسروق في السودان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مع استمرار الحرب في السودان منذ أكثر منذ شهرين، انتشرت ظاهرة بيع الأسلحة المسروقة في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى.

فقد حصلت العربية/الحدث على مقاطع مصورة تظهر عمليات بيع أسلحة وذخيرة مسروقة في الأسواق.

الداخلية السودانية: حميدتي أطلق السجناء لنشر الفوضى السودان الداخلية السودانية: حميدتي أطلق السجناء لنشر الفوضى
مادة اعلانية

وأظهر مقطع مصور عملية بيع ومفاوضات في إحدى الأسواق على سعر بندقية وبضع ذخائر، بالإضافة إلى وجود أسلحة أخرى كمسدس وعلب رصاص.

وبات اقتناء السلاح الناري ضمن أولويات غالبية السودانيين بمعظم مدن ولايات البلاد عقب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الأمر الذي ينذر بانتشار السلاح بين المدنيين.

يذكر أنه منذ تفجر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي (2023)، تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد، وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، فيما سقط أكثر من 850 قتيلاً وأصيب الآلاف.

في حين انتشرت أعمال السلب والنهب في البلاد بسبب حالة الانفلات الأمني الذي يعاني منها السودان منذ بدء الأزمة وبفعل الاشتباكات بين أقوى قوتين عسكريتين فيها.

ولم تصمد عشرات الهدن السابقة إلا أن كافة الآمال علقت حالياً على الهدنة الأخيرة، لاسيما أن الطرفين وقعا عليها بعدما أدركا أن لا حل إلا بالحوار وأن لا نصر قريباً لأي طرف، بحسب الأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أحداث العنف تفرض واقعًا جديدًا في باريس.. كيف أصبح شارع الشانزليزيه؟ أحداث العنف تفرض واقعًا جديدًا في باريس.. كيف أصبح شارع الشانزليزيه؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط