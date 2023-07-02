كبيع البطاطا.. شاهد مفاوضات لبيع السلاح المسروق في السودان

مع استمرار الحرب في السودان منذ أكثر منذ شهرين، انتشرت ظاهرة بيع الأسلحة المسروقة في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى.

فقد حصلت العربية/الحدث على مقاطع مصورة تظهر عمليات بيع أسلحة وذخيرة مسروقة في الأسواق.

مادة اعلانية

وأظهر مقطع مصور عملية بيع ومفاوضات في إحدى الأسواق على سعر بندقية وبضع ذخائر، بالإضافة إلى وجود أسلحة أخرى كمسدس وعلب رصاص.

وبات اقتناء السلاح الناري ضمن أولويات غالبية السودانيين بمعظم مدن ولايات البلاد عقب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الأمر الذي ينذر بانتشار السلاح بين المدنيين.

يذكر أنه منذ تفجر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي (2023)، تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد، وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، فيما سقط أكثر من 850 قتيلاً وأصيب الآلاف.

في حين انتشرت أعمال السلب والنهب في البلاد بسبب حالة الانفلات الأمني الذي يعاني منها السودان منذ بدء الأزمة وبفعل الاشتباكات بين أقوى قوتين عسكريتين فيها.

ولم تصمد عشرات الهدن السابقة إلا أن كافة الآمال علقت حالياً على الهدنة الأخيرة، لاسيما أن الطرفين وقعا عليها بعدما أدركا أن لا حل إلا بالحوار وأن لا نصر قريباً لأي طرف، بحسب الأمم المتحدة.