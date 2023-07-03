انتهاك سافر.. إدانات عربية لاقتحام القوات الإسرائيلية جنين

أثارت الحملة العسكرية التي بدأتها القوات الإسرائيلية على جنين في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين ردود فعل عربية وإسلامية.

"استخدام مفرط للقوة"

فقد أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية. وقال بيان للخارجية المصرية إن مصر تؤكد على رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين "في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية".

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وطالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

"استمرار دوامة العنف"

وفي عمّان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم.

وحذرت الوزارة في بيان من "استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة."

"جريمة نكراء"

فيما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة "للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي" في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد، معتبرة أن هذه "الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم".



وحملت المنظمة إسرائيل المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة، ودعت، في الوقت نفسه، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

"محاولة إزالة المخيم"

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم إن السلطة تتابع مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل وقف العدوان.

واتهم إسرائيل بارتكاب جريمة جديدة في مخيم جنين، مؤكدا أن ما يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله.