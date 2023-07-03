توتر في جنين.. إسرائيل تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية

بعد غارات إسرائيلية ليلية أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن إسرائيل دفعت اليوم الاثنين، بمزيد من التعزيزات باتجاه مدينة ومخيم جنين.

وأضاف نقلاً عن شهود عيان بوجود عدد من الدبابات في سهل المقيبلة قرب جنين.

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من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته لم تدخل مخيم جنين لاحتلاله، ولكن لتنفيذ عملية أمنية، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا متفجرات هناك كانت مجهزة لاستهداف القوات الإسرائيلية.

وأوضح أن العملية في جنين ليست ضد السلطة الفلسطينية.

فيما وصفت الرئاسة الفلسطينية ما يجري في جنين بـ "جريمة حرب ضد شعبنا الأعزل".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين وأصابت آخرين في عملية نفذتها خلال الليل في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر من السكان أن صاروخا أطلق من الجو دمر منزلا.

كما أكدت أن الجيش نفّذ عملية عسكرية شمال الضفة الغربية شنّ خلالها سلاح الجو سلسلة غارات على المخيم خلّفت قتيلاً وعدة إصابات بجروح خطيرة.

في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه يبذل "جهودا مكثفة لمكافحة ما يجري" في منطقة المدينة ومخيمها الكبير للاجئين.

وأضاف أن المكان الذي استهدف شكل غرفة استطلاع ومكان اجتماع مسلحين ومركز اتصالات.

وأشار إلى أنه تم استخدام المقر كمأوى لنشطاء مطلوبين على خلفية تنفيذهم عمليات في الأشهر الأخيرة، بحسب زعمه.

عمليات واسعة

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان ألمح سابقا لإمكانية تنفيذ عملية واسعة في شمال الضفة مع تصاعد العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.

وأعادت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة إلى أذهان الفلسطينيين الاجتياح الذي شهده مخيم جنين في أبريل 2002 وقُتل خلاله 58 فلسطينيا وفقا لإحصائية للأمم المتحدة في ذلك الحين.