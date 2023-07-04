الجامعة العربية: العملية الإسرائيلية في جنين تقلص فرص إحياء عملية السلام
مندوب فلسطين: "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم"
حذر مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من مغبة هجومها المتواصل على جنين، قائلا إنه ينذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما يصعّب من مهمة إحياء جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة رئاسة الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية الذي يعقد اجتماعا طارئا في القاهرة بشأن التطورات في جنين.
وحذر مجلس الجامعة العربية من أن "ما يجري في جنين يقلص فرص إحياء عملية السلام، ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والتسوية".
وأعلن أن العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي، وتنذر بعواقب وخيمة. وتابعت الجامعة العربية: "الانتهاكات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين.. وحل الدولتين يتحقق فقط بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة".
مندوب #فلسطين بالجامعة العربية: المجتمع الدولي خذل الشعب الفلسطيني #العربية pic.twitter.com/wUbCJT5kLW— العربية (@AlArabiya) July 4, 2023
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم، أن العملية الإسرائيلية التي بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، أسفرت عن مقتل عشرة وإصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة خطيرة.
وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية: "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم"، وأضاف أن "تعثر حل الدولتين دليل على ازدواجية المعايير".
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الضفة الغربية وتحديدا جنين ومخيمها، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ عشرين عاماً.
اجتياح جوي وبري واسع، عكر سماء جنين بالمسيرات والطائرات، وأرضها بالمدرعات ضمن عمليات مداهمة أسفرت عن عشرة قتلى وما لا يقل عن 100 مصاب 20 منهم في حالة حرجة وفق الصحة الفلسطينية، وسط حركة نزوح مستمرة من المخيم، لكن نزوح بلا ممرات آمنة.
من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يؤكد فيه أن العملية التي شنوها تقترب من تحقيق أهدافها، قائلا إن هناك فقط عشرة أهداف.
وأورد البيان أنه نفذ حوالي 20 هجوما نصفها تقريبا على مناطق مفتوحة من أجل السماح للقوات بالحركة.
كما أضاف مسؤول عسكري أن هذه العملية التي تنفذ اليوم، اتخذَ قرارها قبل عام وتم تأجيله عدة مرات، مشيرا إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعملية جنين دون تحديد موعدها.
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