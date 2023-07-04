دهس وإطلاق نار في تل أبيب.. سقوط 10 مصابين ومقتل منفذ الهجوم

أسفرت عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، الثلاثاء، عن وقوع 10 مصابين.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية منفذ عملية الدهس في شمال تل أبيب.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عملية الدهس في تل أبيب "كانت متعمدة".



حادث تل أبيب جماس قالت إن العملية رد على اقتحام جنين

ومن جانبها، أكدت حركة حماس أن عملية الدهس في تل أبيب رد أولي على عملية جنين، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 10 فلسطينيين.

وعم إضراب شامل، الثلاثاء، مدن الضفة الغربية احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية الذي قتل فيه 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين، 20 منهم في حالة خطيرة.

وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما عبرت وكالتان للإغاثة تابعتان للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما من نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين، في إشارة إلى قيود على وصول الخدمات الطبية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إفادة صحافية: "نشعر بالقلق من حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة والضربات الجوية لمخيم للاجئين مكتظ بالسكان". وأضافت أن من بين القتلى 3 أطفال دون أن تذكر تفاصيل.

وإلى ذلك، ذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن فرق طبية مُنعت من دخول المخيم لعلاج الجرحى.

وقال: "مُنع المستجيبون الأوائل من دخول مخيم (جنين) للاجئين، بما في ذلك الوصول إلى الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة"، وذلك في إشارة إلى القيود التي فرضتها القوات الإسرائيلية.