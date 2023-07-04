بعد منعهن من التعليم والوظائف.. طالبان تحظر صالونات تجميل السيدات
يستهدف الحظر العاصمة كابل وجميع الولايات ويمنح صالونات التجميل في جميع أنحاء البلاد مهلة شهر لغلق أبوابها
قال متحدث باسم الحكومة الأفغانية، يوم الثلاثاء، إن حركة طالبان قررت حظر صالونات التجميل الخاصة بالسيدات في أنحاء البلاد.
هذا أحدث قيد على حقوق وحريات النساء تفرضه طالبان بعد منعهن من التعليم ومن العمل في معظم الوظائف، أو الحياة العامة.
ولم يذكر محمد صديق عاكف مهاجر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية، أي تفاصيل عن الحظر الجديد.
وأكد مهاجر فقط محتويات القرار الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت رسالة صادرة عن الوزارة بتاريخ 24 يونيو أمرا شفهيا من القائد الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زادة.
يستهدف الحظر العاصمة كابل، وجميع الولايات، ويمنح صالونات التجميل في جميع أنحاء البلاد مهلة شهر لغلق أبوابها.
وبعد هذه الفترة يجب إغلاقها وتقديم تقارير عن ذلك، ولم تذكر الرسالة أسباب المنع.
يأتي ذلك بعد أيام من ادعاء أخوند زاده بأن حكومته اتخذت الخطوات اللازمة لتحسين حياة المرأة في أفغانستان.
وعلى الرغم من الوعود الأولية بحكم أكثر اعتدالا، فرضت طالبان إجراءات قاسية منذ الاستيلاء على السلطة بأفغانستان في أغسطس عام 2021. منعت الحركة النساء من دخول الأماكن العامة، كالحدائق والصالات الرياضية، وقمعت الحريات الإعلامية.
وأثارت الإجراءات ضجة دولية، ما زاد من عزلة كابول في وقت ينهار فيه اقتصادها بينما تشهد أزمة إنسانية.
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