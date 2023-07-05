السفير التركي في القاهرة لـ"العربية": تقدم في بناء الثقة مع مصر

أكد السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، لـ"العربية" و"الحدث"، في مقابلة خاصة، الأربعاء، "التقدم في بناء الثقة بين البلدين".

وقال إن "مصر وتركيا تتفهمان بعضهما بعضا بشكل أفضل، وهناك تقدم في بناء الثقة بينهما".

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وأشار إلى أن "الحوار السياسي والعلاقات السياسية مبنية على الثقة بين أي بلدين. وخلال الثلاثة أو الأربعة أعوام الماضية، استطاعت الدولتان بناء وإعادة الثقة بينهما".

وأكد أن "تركيا ومصر دولتان مهمتان في المنطقة، والعلاقات بينهما حيوية لتحسين أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دفع كافة مجالات التنمية، وهذا مهم لصالح المنطقة، وستتأثر المنطقة إيجابا بهذه العلاقة".

وأضاف السفير التركي أن "علاقات الصداقة والأخوة بين القاهرة وأنقرة تساهم في خلق جو من الأمن في المنطقة والشرق الأوسط وشرق المتوسط".

وعن التعاون السياسي في المستقبل بين البلدين، علق السفير التركي: "ستكون هناك زيارات متبادلة أكثر بين القادة ووزراء الخارجية، وأيضا المزيد من التفاهمات السياسية واتفاقيات تعاون أخرى".

تفاهمات حول ليبيا

وفي الملف الليبي، قال السفير التركي في القاهرة: "اتفقنا مع مصر على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا".

وأشار إلى أن "تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيؤدي لتقوية الحوار حول ليبيا".

وذكر أن "مصر وتركيا تتحدثان حول كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا للعمل على حلها وضمان استقرار ووحدة ليبيا".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن القاهرة وأنقرة سترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما لمستوى السفراء.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين كسفير لها في القاهرة.