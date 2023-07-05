رداً على إطلاق صواريخ.. إسرائيل تشن غارات جوية على غزة

شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، صباح الأربعاء، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن بالتزامن أن العملية العسكرية في جنين انتهت رسميا.

وقال الجيش في بيان: "ردا على الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق (الأربعاء)، يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بشن غارات على قطاع غزة"، حيث أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أنها استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة دون وقع إصابات.

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هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية في جنين انتهت رسميا، وقبلها وفي وقت مبكر الأربعاء أعلن الجيش مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية التي أطلقها في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية.. في مخيم جنين".

وتزامنا، انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، والتي استمرت 44 ساعة.

وشوهدت أرتال من مركبات الجيش الإسرائيلي تغادر جنين فيما يبدو أنه مؤشر على انتهاء العملية الإسرائيلية التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها من المدينة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الثلاثاء-الأربعاء مقتل فلسطيني آخر في جنين ما يرفع عدد القتلى إثر العملية الإسرائيلية إلى 12 في حين أصيب أكثر من 120 آخرين.