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عناصر من الشرطة الروسية في موسكو - رويترز
عناصر من الشرطة الروسية (رويترز)

روسيا: أحبطنا هجوماً على منشأة للطاقة في جزيرة سخالين

ورفعت ضد المعتقل دعوى جنائية بتهمة "التخطيط لهجوم إرهابي" و"الخيانة العظمى"

العربية.نت- وكالات
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أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "تاس"، بأن الجهاز أحبط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على منشأة للطاقة في جزيرة سخالين، واعتقل أحد مؤيدي القوميين الأوكرانيين.

وصرح مركز العلاقات العامة، اليوم الأربعاء: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في مدينة يوجنو-ساخالينسك التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية على منشأة لنظام الطاقة في الجزيرة وعلى مكتب للتجنيد العسكري.

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وتم اعتقال مواطن روسي، من مواليد عام 1980، متورط في أنشطة غير مشروعة، من مؤيدي النازية الجديدة الأوكرانية".

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ووفقاً للأمن الروسي، صودرت، خلال تفتيش مكان إقامته، مكونات لصنع عبوة ناسفة، ووسائل اتصالات تحتوي على تعليمات لتصنيع العبوات الناسفة، ومراسلات مع منسق في إحدى المنظمات الإرهابية الأوكرانية.

ورفعت ضد المعتقل دعوى جنائية بتهمة "التخطيط لهجوم إرهابي" و"الخيانة العظمى".

وبحسب مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعترف المعتقل بأنه عمل بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني وخطط لإرسال تقرير مصور عن العمل المنجز بعد تنفيذ الهجوم.

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