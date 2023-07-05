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France's President Emmanuel Macron addresses mayors of cities affected by the violent clashes that erupted after a teen was shot dead by police last week, during a meeting at the presidential Elysee Palace in Paris, France on July 4, 2023. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
ماكرون خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة
شغب في فرنسا

ماكرون يعلن عن "قانون طوارئ" لتسريع إصلاح أضرار أعمال الشغب

الرئيس الفرنسي وعد بدعم البلديات "لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح" معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح "الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس"

العربية.نت
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب التي جرت الأسبوع الماضي، عن مشروع "قانون طوارئ" للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.

وأعقب مقتل نائل (17 عاماً) في 27 يونيو برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس، عدة ليال من أعمال الشغب والتدمير والنهب.

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ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله "سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير".

من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من 5
  • من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
  • من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
  • من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
  • من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
  • من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
(5 صور)
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
من أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي
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كما وعد ماكرون بدعم البلديات "لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح" معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح "الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس".

وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود "إجماع في الصالة" على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و"توضيح الاختصاصات" بشأن الإسكان.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط) كارول كانيت، إن الرئيس اقترح "أن يعود إلى رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم". بدوره، أشار نائب شارك بالاجتماع إلى أن ماكرون دعا أيضاً إلى "بناء مساكن".

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