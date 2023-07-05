وزير الداخلية: رجل حضر لمحكمة كييف وفجر جهازا غير محدد

قال وزير الداخلية الأوكرانية إيغور كليمنكو، الأربعاء، إنّ الشرطة في العاصمة كييف تبلّغت بحدوث انفجار في محكمة محليّة، مشيرًا إلى أن أجهزة الطوارئ توجّهت إلى الموقع.

وقال كليمنكو في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي "حالة طارئة في محكمة شيفتشينكيفسكي في كييف. تلقّت الشرطة بلاغًا بحدوث انفجار. وصلت فرق التحقيق التابعة للشرطة والقوات الخاصة وخبراء المتفجرات والأجهزة الضرورية الأخرى إلى الموقع".

مادة اعلانية

ولم تصدر حصيلة فورية رسمية بالضحايا المحتملين.

وأضاف كليمنكو في بيانه "وفق المعلومات الأولية، فجّر رجل حضر إلى جلسة في المحكمة جهازًا غير محدد".

وطلب من سكان العاصمة عدم الاقتراب من الموقع والسماح لفرق الإغاثة بإنجاز عملها. وتابع "نعمل على تحديد التفاصيل".