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قوات مكافحة الإرهاب الألمانية (رويترز)
قوات مكافحة الإرهاب الألمانية (رويترز)

ألمانيا: القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات

دبي - العربية.نت
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أعلن المدعي العام الألماني إصدار مذكرة توقيف والقبض صباح اليوم الخميس، على مجموعة كانت تعد لعمليات إرهابية في ألمانيا.

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والمجموعة تضم 6 أشخاص من طاجيكستان وقيرغيزستان ومرتبطة بتنظيم داعش في خراسان، بحسب مراسلة العربية/الحدث.

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وحصلت الاعتقالات في غرب ألمانيا في ولاية شمال الراين فستفاليا وفي ساكسونية السفلى إضافة إلى هولندا.

والمجموعة دخلت ألمانيا في بداية الحرب بأوكرانيا كلاجئين وشكلوا مجموعة إرهابية وحاولوا شراء أسلحة وكانوا قد بدؤوا البحث عن أهداف، فيما لم يكن هناك أي اعتداء وشيك.

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