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صور لتنكراته المختلفة
صور لتنكراته المختلفة

الأمن الروسي يداهم قصر بريغوجين ويعثر على أسلحة وكنز مسيل للعاب

لندن - العربية.نت
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عناصر من الأمن الروسي داهموا قصرا يملكه Yevgeny Prigozhin قائد "مجموعة فاغنر" الاسترزاقية في مدينة سانت بطرسبرغ، حيث ولد قبل 62 سنة، وعثروا فيه يوم مداهمته في 24 يونيو الماضي على "كنز مسيل للعاب" معظمه سبائك ذهبية ورزم بملايين الدولارات، مع تحف فنية وترسانة من الأسلحة، إضافة لجوازات سفر مزورة، وتم الإفراج عن صورها الثلاثاء الماضي فقط.

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وعثروا في القصر على صور غريبة، وجدوها في مكتبه، يظهر فيها يفغني بريغوجين بتنكرات مختلفة، بحسب ما يبدو في 3 منها تنشرها "العربية.نت" رئيسية أعلاه، نقلا عما بثته "وكالة أنباء ازفستيا" الموالية للكرملين من صور لما تم العثور عليه، ومنها لداخل القصر الذي وجدوا فيه ركنا مخصصا للصلاة، مكتظا بأيقونات دينية.

من 3
(3 صور)

في القصر الضخم، وفقا للسلطات الروسية، مسبح وساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة طبية، إضافة إلى مهبط للهليكوبتيرات. كما فيه ملابس عسكرية عدة لمعظم الرتب المهمة، وخزانة كبيرة تحتوي على عدد من الشعر المستعار بأشكال وألوان مختلفة، مع أنواع من الأوسمة منحتها السلطات الروسية لبريغوجين المنفي الذات حاليا في بيلاروسيا المجاورة بعد محاولته التمرد على بوتين الشهر الماضي.

من 3
(3 صور)



كما عثروا في القصر على صور لرؤوس مقطوعة يبدو أنها لأعداء بريغوجين الشخصيين، إضافة إلى رسالة تشير إلى أنه حصل في 20 يونيو العام الماضي على لقب "بطل روسيا" المرموق، وهو ما ليس واردا قبلها في أي وسيلة إعلامية.

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