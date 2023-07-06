الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ، إن شخصا أصيب بجروح بالغة في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن المهاجم فتج النار على أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية قرب مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية.

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وأوضح الجيش أن المهاجم تم "تحييده"، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن شخصا أصيب بجروح بالغة.