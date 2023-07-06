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قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية

دبي - العربية.نت
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قال الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ، إن شخصا أصيب بجروح بالغة في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس.

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وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن المهاجم فتج النار على أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية قرب مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية.

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وأوضح الجيش أن المهاجم تم "تحييده"، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن شخصا أصيب بجروح بالغة.

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