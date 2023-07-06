رئيس الصين: العالم دخل حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، أن جيش البلاد يجب أن "يجرؤ على القتال"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بينما كان يتفقد وحدات في منطقة متوترة قرب تايوان.

وخلال عملية تفقد لقيادة الميدان الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، قال شي للعسكريين إنه يتعين عليهم "أن يجرأوا على القتال، وأن يدافعوا بحزم عن السيادة الوطنية والأمن"، وفق محطة "سي سي تي في" الحكومية.

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كما أضاف أن "العالم دخل حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير، والوضع الأمني في بلادنا أصبح أكثر اضطراباً".

تعميق التخطيط للحرب

كذلك شدد على أنه "من الضروري تعميق التخطيط للحرب وللقتال.. التركيز على التدريب العسكري للقتال الفعلي وتسريع تحسين قدرتنا على الانتصار".

وأردف أن الجيش "يجب أن يرفع قدرة قادة اللجان الحزبية على الاستعداد للحرب والمعركة"، حسب فرانس برس.

جهود دبلوماسية

تأتي زيارة شي في إطار جهود دبلوماسية مع الولايات المتحدة، الداعم الأمني الرئيسي لتايوان، مع زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حالياً لبكين لإجراء محادثات تهدف إلى استقرار العلاقات الاقتصادية.

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بحكم ذاتي جزءاً من أراضيها، وتعهدت بالسيطرة على الجزيرة يوماً ما، وبالقوة إذا لزم الأمر.