زيلينسكي: سعيت للحصول على أسلحة غربية لتسريع بدء الهجوم المضاد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه كان يريد بدء الهجوم المضاد ضد القوات الروسية في موعد مبكر عن وقت انطلاقه في يونيو/حزيران، وإنه حث الحلفاء الغربيين على تسريع إمداده بالأسلحة من أجل هذا.

وأضاف زيلينسكي "أردت أن يحدث هجومنا المضاد في وقت مبكر أكثر بكثير، لأن الجميع كانوا يدركون أنه إذا تكشف الهجوم المضاد في وقت لاحق، فإن جزءا أكبر من أراضينا سيُلغم... ونمنح عدونا الوقت والإمكانية لزرع المزيد من الألغام وتجهيز خطوطه الدفاعية"، وذلك وفقا لمقتطفات من حديثه لشبكة سي.إن.إن أمس الأربعاء.

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كذلك أوضح الرئيس الأوكراني أن الصعوبات في ساحة المعركة أدت إلى إبطاء وتيرة الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية والذي يهدف إلى استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في الشرق والجنوب منذ فبراير/شباط من العام الماضي.

أسلحة متطورة

إلى ذلك حث زيلينسكي مرارا الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين على تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة أكثر تطورا، مثل مقاتلات إف-16 أميركية الصنع وصواريخ أطول مدى.

وفعل ذلك مجددا خلال المقابلة مع شبكة سي.إن.إن، بينما قدم شكره أيضا للولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين على دعمهم.

وقال "الأمر لا يتعلق حتى بتفوق أوكرانيا في السماء على الروس، بل يتعلق فقط بالمساواة".

وتابع "إن طائرات إف-16 لا تساعد فقط (الجنود) في ساحة المعركة على التقدم للأمام. إن الوضع ببساطة صعب جدا دون غطاء جوي".

الهجوم المضاد "بطيء"

يذكر أن زيلينسكي قال الأسبوع الماضي إن الهجوم المضاد "أبطأ مما نرغب"، دون أن يخوض في تفاصيل محددة، لكنه قال إنه تم إحراز تقدم "في جميع الاتجاهات".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول تعزيز سلطته بعد تمرد قصير الأمد من قبل مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بقيادة يفغيني بريغوجين في 24 يونيو/حزيران.

وتساءل زيلينسكي "بعد كل هذه الأحداث، أين ذهب بوتين؟. نادرا ما يخرج إلى الشارع. نراه في مكاتبه... لكننا لا نراه أبدا في الخارج".

وظهر بوتين بعد أيام من التمرد علنا ليلقي كلمة أمام 2500 من أفراد الأمن الروس خلال حفل أقيم في ساحة بمجمع الكرملين في موسكو.

وقال في كلمته إن الشعب والقوات الروسية متحدون في مواجهة المرتزقة المتمردين .وأضاف "لقد أنقذتم وطننا الأم من الاضطرابات. في الواقع، لقد منعتم حربا أهلية".