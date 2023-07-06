سد النهضة.. إثيوبيا تقر بالملء الرابع وتطلب التفاوض مجدداً

اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، بوجود استعدادات إثيوبية للملء الرابع لسد النهضة، طالباً استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.

وقال آبي أحمد، خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي، إن "التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر القادم كي لا نلحق الضرر بدولتي المصب"، مشيراً إلى أن السد يقترب حالياً من الملء الرابع، والمراحل الثلاث السابقة لم تؤثر على مصر والسودان.

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صور حديثة

يأتي ذلك بعد أن كشفت صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية قبل أيام ما يجري في سد النهضة قبل بدء الملء الرابع المقرر في يوليو الحالي.

كما أظهرت الصور أن بحيرة السد استعادت مليار متر مكعب من المياه، ناتجة من الأمطار التي بدأت تهطل حالياً بمعدل 100 مليون متر مكعب يومياً، ليصبح الإجمالي في البحيرة حتى الآن حوالي 14 مليار م3، وذلك قبل أيام من بدء موسم الفيضان وبدء الملء الرابع.

الأمطار ستزداد تدريجياً

وكان الخبير المصري عباس شراقي قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أنه وفقاً لذلك يتبقى 3 مليارات متر مكعب مياه منقوصة عن مخزون العام الماضي الذي توقف عند 17 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أنه سيتم تعويض تلك الكمية خلال النصف الأول من يوليو، ثم يبدأ الملء الرابع بعدها ويستمر حتى منتصف سبتمبر القادم.

كذلك أضاف أن كميات الأمطار ستزداد تدريجياً في يوليو الحالي بمتوسط 225 مليون متر مكعب يومياً، وبإجمالي إيراد نحو 7 مليارات متر مكعب، مشيراً إلى أنه سيتم حجز إيراد شهر أغسطس الذي يصل إلى 16 مليار متر مكعب في البحيرة، مع إمرار حوالي مليار متر مكعب من خلال بوابة التصريف الشرقية.

وأردف أيضاً أنه سيتم تخزين نحو 6 مليارات متر مكعب خلال النصف الأول من سبتمبر عند منسوب 625 مترا فوق سطح البحر، ليصل إجمالي الملء الرابع إلى حوالي 25 مليار متر مربع طبقاً لبعض الصور التي تشير إلى وصول ارتفاع السد إلى 625 مترا للممر الأوسط، وحوالي 628 مترا للجانبين.

خبراء يحذرون

يذكر أن خبراء مصريين حذروا سابقاً من أن تستغل إثيوبيا النزاع في السودان وانشغال الخرطوم والقاهرة بها وتنهي الملء الرابع للسد بعيداً عنهما.

وقبل النزاع في السودان بأيام، أعلنت إثيوبيا مجدداً أنها انتهت من بناء 90% من السد، وسط تصاعد الأزمة مع دولتي المصب بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل، واتخاذ أديس أبابا قراراً أحادياً منفرداً بالتصرف دون مشورة أو تنسيق مع القاهرة والخرطوم.