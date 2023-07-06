الجيش الإسرائيلي: لم نرصد إطلاق صواريخ من لبنان اليوم

بعد الأنباء المتداولة عن سقوط صاروخ داخل إسرائيل من الأراضي اللبنانية، أكد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي عدم وجود أي حادث داخل إسرائيل.

وأوضح أن ما يدور الحديث عنه عبارة عن انفجار خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر.

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وكانت ثلاثة مصادر أمنية قد قالت لرويترز إن صاروخا على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

كذلك أفادت مراسلة العربية/الحدث بسقوط قذيفتين أطلقتهما إسرائيل باتجاه جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ من كفر شوبا.

وقالت إن قذائف سقطت في مناطق غير مأهولة بجنوب لبنان ولا خسائر، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني انتشر في مناطق سقوط الصواريخ لمعرفة مصدرها.

وأضافت أن الجيش اللبناني أكد عدم إطلاق أي صواريخ من الجنوب اليوم.

انفجار لغم

في المقابل، رجح مصدر في قوات "اليونيفل" لـ العربية/الحدث أن ما حدث هو انفجار لغم قديم.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لم يتم إطلاق أي صواريخ من لبنان اليوم.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية استنفارا أمنيا حيث انتشرت قوات الجيش اللبناني بالمنطقة الحدودية في كفر شوبا بجنوب البلاد، بعد قيام القوات الإسرائيلية بتفريق متظاهرين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية حينها إلى "استنفار كبير" للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب البلاد، بعدما ألقت القوات الإسرائيلية قنابل غاز على المحتجين.