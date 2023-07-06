موسكو: تزويد كييف بذخائر عنقودية خطوة جديدة نحو التصعيد

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، بأن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية سيشكل خطوة جديدة نحو التصعيد.

وقال نيبينزيا معلقاً على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية: "إنها (الولايات المتحدة) تصدر الكثير من التصريحات، هذه خطوة أخرى نحو التصعيد"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

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وكان أحد مراسلي "إن.بي.آر" قد قال في تغريدة على تويتر الأربعاء، إنه من المتوقع إعلان القرار الخميس.

ستكون مفيدة لكييف

يذكر أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كان كشف في يونيو الفائت أن الجيش الأميركي يعتقد أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة لأوكرانيا في صد القوات الروسية، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد لكييف بسبب قيود يفرضها الكونغرس ومخاوف لدى دول حليفة، بحسب رويترز.

فيما تحث أوكرانيا أعضاء الكونغرس على الضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال ذخيرة تقليدية محسنة ثنائية الغرض.

يشار إلى أنه عادة ما تطلق الذخائر العنقودية، والتي تحظرها أكثر من 120 دولة، عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة الأقل حجماً لتقتل أشخاصاً على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين.

وأوردت هيومن رايتس ووتش في تقرير أن القوات الروسية والأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية قتلت مدنيين أوكرانيين.