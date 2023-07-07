الناتو: نعتزم تبني خطط دفاعية لـ3 مناطق جغرافية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أن الحلف يعتزم خلال قمته الأسبوع المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، تبني 3 خطط دفاعية لثلاث مناطق جغرافية.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي: "سنتخذ بعد القمة المزيد من الخطوات لتعزيز (سياسة) الردع لدينا بثلاث خطط دفاعية جديدة لمكافحة التهديدات الرئيسية - روسيا والإرهاب. خطة واحدة للشمال والمحيط الأطلسي، والأخرى لأوروبا الوسطى، والثالثة لمنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

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انضمام أوكرانيا للحلف

كما أضاف أن قادة دول الحلف الـ31 "سيعيدون التأكيد" خلال قمة فيلنيوس على أن أوكرانيا ستصبح عضواً فيه بالمستقبل، دون أن يحدد موعداً.

وأردف: "أتوقع أن يؤكد قادتنا مجدداً أن أوكرانيا ستصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي، وأن يتحدوا حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها"، من غير أن يوضح الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها، بحسب فرانس برس.

كذلك أكد: "إننا نجري مشاورات ونبحث عن الصيغة الدقيقة التي ستُعلن بعدما نتوصل إلى توافق".

كييف تضغط

يشار إلى أن أوكرانيا تضغط من أجل إعلان حلف الأطلسي موافقته خلال القمة التي تعقد في 11 و12 يوليو على انضمامها له ووضع خارطة طريق للعضوية.

لكن أعضاء آخرين مثل الولايات المتحدة وألمانيا يبدون قدراً أكبر من الحذر والقلق من أن تتسبب أي تحركات في تقريب الحلف من حرب مع روسيا التي تعتبر منذ فترة طويلة توسع الحلف دليلاً على العداء الغربي.

وقبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أعلنت روسيا أن انضمام الدولة المجاورة إلى الحلف الأطلسي خط أحمر، معتبرة أن هذا سيشكل تهديداً لسيادتها.