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من نابلس (رويترز - أرشيفية)
من نابلس (رويترز - أرشيفية)

قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم نابلس.. وتقتل شابين

دبي - العربية.نت
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اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، وقتلت شابين بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.

ونشر التلفزيون لقطات قال إنها لاقتحام القوات نابلس، حيث ذكر أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة، وحاصر منزلا في الحارة الشرقية من البلدة القديمة، مطالبا أحد الشبان بتسليم نفسه.

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كذلك نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية قولها إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة بنابلس، وتبعها عدد كبير من عربات الجيش التي اقتحمت المدينة من عدة محاور.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية موجودة الآن في محيط البلدة القديمة.

مقتل جندي

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قال أمس إن مسلحاً فلسطينياً قتل جنديا إسرائيليا بالرصاص قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة في هجوم قالت حماس إنها نفذته ردا على عملية إسرائيلية استمرت يومين في جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم فتح النار على قوات توقفت لتفتيش مركبته، التي أثارت ريبتها قرب مستوطنة كدوميم المجاورة لمدينة نابلس.

أحداث جنين

يذكر أن العملية الإسرائيلية التي استمرت يومين في الضفة الغربية هي الأضخم منذ سنوات، حيث تسبب العنف المتصاعد في تزايد القلق الدولي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة لمسلحين. وقُتل في العملية 12 فلسطينيا على الأقل، بالإضافة إلى جندي إسرائيلي واحد.

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