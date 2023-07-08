البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع

كشف مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، لكن لا يزال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن احتمالات تحقيق كييف مكاسب في ساحة المعركة.

وقال وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، كولين كال، للصحافيين إنه "من السابق لأوانه الحكم على سير الهجوم المضاد"، وفق رويترز.

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كما أضاف: "ما زالوا يختبرون الخطوط الروسية والمناطق الروسية لمعرفة نقاط الضعف"، مردفاً أن "الاختبار الحقيقي سيكون عندما يحددون هذه النقاط، ومدى سرعة قدرتهم على استغلال نقاط الضعف تلك".

ذخائر عنقودية

جاءت تلك التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه توفير ذخائر عنقودية تأمل وزارة الدفاع الأميركية أن تساعد في ضمان امتلاك أوكرانيا لقوة نيران كافية.

وقال: "نريد التأكد من أن الأوكرانيين لديهم مدفعية كافية لإبقائهم في القتال في سياق الهجوم المضاد الحالي، ولأن الأمور تسير بشكل أبطأ قليلاً مما كان يأمل البعض".

فيما أعرب بعض المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، عن تفاؤلهم بأن كييف لديها كل الأسلحة التي تحتاجها، بما في ذلك أجهزة تطهير خطوط الألغام وكاسحات الألغام.

"جبل الصلب"

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين أمضوا شهوراً في بناء ما يطلق عليه "جبل الصلب" من الأسلحة في أوكرانيا وتدريب القوات الأوكرانية على تقنيات الأسلحة المشتركة لمساعدة كييف على اختراق الدفاعات الروسية الهائلة خلال هجومها المضاد.

لكن موسكو أمضت شهوراً أيضاً في حفر مواقع دفاعية ونشر ألغام أرضية حولها وتشييد تحصينات مسلحة جعلت تقدم أوكرانيا في الشرق والجنوب بطيئاً.