هذا مكان النصر.. رسالة زيلينسكي لروسيا من جزيرة الثعبان

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره مكتبه اليوم السبت وهو يزور جزيرة الثعبان المطلة على البحر الأسود لإحياء ذكرى مرور 500 يوم منذ بدء الحرب.
باقات من الزهور
ووضع زيلينسكي، الذي كان يرتدي سترة سوداء فوقها سترة مضادة للرصاص، الزهور تكريما لأولئك الذين دافعوا عن الجزيرة وأثنى على جميع الجنود الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير شباط 2022.
"من مكان النصر هذا"
وقال زيلينسكي "من هنا بالتحديد ومن مكان النصر هذا، أريد أن أشكر كل جنودنا على قتالهم طوال هذه الفترة".
وأضاف "عسى أن تكون الحرية التي أرادها جميع أبطالنا لأوكرانيا في مختلف العصور، والتي علينا أن نظفر بها الآن، تكريما لكل أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أوكرانيا".
"رمز المقاومة"
وسيطرت موسكو على الجزيرة بعد وقت قصير من شن الحرب في 24 شباط/فبراير 2022.
إلا أن هذه الجزيرة الصغيرة أصبحت رمزا للمقاومة الأوكرانية في أول أيام الحرب بعدما رفض جنود أوكرانيون الاستسلام للقوات الروسية في واقعة شهيرة.
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