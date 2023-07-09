موسكو تهدد بضرب منشآت نووية أوكرانية وأوروبية

نقل تلفزيون "آر تي" الروسي، اليوم الأحد، عن دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قوله إن روسيا يجب أن تدرس توجيه ضربات لمحطات نووية أوكرانية ومنشآت نووية في شرق أوروبا إذا تأكدت معلومات عن محاولة أوكرانيا قصف محطة نووية في روسيا بأسلحة مصدرها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ميدفيديف في حسابه على تليغرام: "إذا تأكدت المعلومات عن محاولة مهاجمة محطة سمولينسك (ديسنوغورسك) النووية بصواريخ الناتو، فمن الضروري النظر في سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على المحطة النووية في جنوب أوكرانيا، ومحطة روفنو النووية ومحطة خميلنيتسكي النووية"، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

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ودعا ميدفيديف أيضا لقصف منشآت نووية في أوروبا الشرقية، مؤكدا أنه "لا يوجد شيء نخجل منه في الأمر".

وبحسب القناة التلفزيونية، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق الأحد، تقارير تفيد بمحاولة القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على محطة ديسنوغورسك للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك، ومطار كالوغا العسكري، مشيرة إلى أن المحاولة تمت على الأرجح باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع.