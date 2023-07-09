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من القدس - أرشيفية
الشرق الأوسط

إطلاق نار على فلسطينية بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

الشرطة الإسرائيلية وصفت حالتها بأنها طفيفة

العربية.نت
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قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها أحبطت محاولة طعن في محطة قطار في القدس وتم "تحييد" المهاجمة ووصفت حالتها بأنها طفيفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في حسابها على تويتر "ورد بلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن في محطة القطار في جفعات هتحموشت في القدس، لم تقع إصابات".

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وأضافت "تم تحييد المشتبه بها في الفعل على الفور من قبل حارس أمن القطار ووصفت حالتها بالطفيفة".

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وأوضحت أنه تم استدعاء العديد من قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وأغلق المكان بغرض جمع النتائج والتحقيق.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه تم إطلاق النار على المهاجمة في الموقع، وفقا لتقارير أولية.

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