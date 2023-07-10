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A controlled explosion of collected unexploded cluster bombs by members of a sapper group of the Karabakh Ministry of Emergency Situations on the outskirts of Stepanakert on October 12, 2020, during the ongoing military conflict between Armenia and Azerbaijan over the breakaway region of Nagorno-Karabakh. (AFP)
روسيا و أوكرانيا

الصين تحذر من "مشكلات إنسانية" جراء تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن القرار الذي اتخذته واشنطن أثار "اهتمام المجتمع الدولي وعارضته العديد من الدول"

 العربية. نت - وكالات
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حذّرت الصين، الاثنين، من "مشكلات إنسانية" قد يتسبب بها تزويد واشنطن "غير المسؤول" لأوكرانيا بقنابل عنقودية لاستخدامها في مواجهة الغزو الروسي لأراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن القرار الذي اتخذته واشنطن أثار "اهتمام المجتمع الدولي وعارضته العديد من الدول".

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وأضافت في تصريحات للصحافيين أن "النقل غير المسؤول للذخائر العنقودية قد يتسبّب بمشكلات إنسانية".

وشدّدت المتحدثة على ضرورة "أن نوفّق بطريقة متوازية بين المخاوف الإنسانية والحاجات العسكرية والأمنية المشروعة، والحفاظ على موقف حذر وضبط للنفس حيال توفير الذخائر العنقودية".

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية.

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أتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذه كان "صعباً للغاية" في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.

وأثار القرار الأميركي انتقاد أطراف عدة خصوصا من المنظمات غير الحكومية.

وتحظر عشرات الدول استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاقية أوسلو 2008، لكن العديد من البلدان الأخرى لم تصادق عليها، ومنها الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين وروسيا.

واعتمدت بكين رسميا موقفا محايدا بين موسكو وكييف منذ بدء الغزو في فبراير 2022، لكنها تعرضت لانتقادات غربية على خلفية عدم إدانتها الهجوم الروسي، كما شهدت علاقتها بروسيا تقاربا في الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف غربية من أن تقوم بكين بتوفير دعم عسكري لموسكو.

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