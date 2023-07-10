اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Assa Traore raises her fist on Place de la Republique during a banned protest against police violence, Saturday, July 8, 2023 in Paris. Assa Traore, whose brother Adama died in the custody of French police in 2016, is now at the forefront of a movement to wipe out what many believe to be systemic racism in policing, fight for Black rights and to challenge France's official vision of itself as a colorblind society. (AP Photo/Thomas Padilla)
من المظاهرة التي تم خلالها توقيف يوسف تراوري بشكل عنيف السبت بباريس

دعوات لتظاهرات في فرنسا عقب توقيف عنيف لشاب أسود

أوقف يوسف تراوري السبت على هامش تظاهرة محظورة شارك فيها ألفا شخص لإحياء ذكرى شقيقه أداما الذي توفي بعد وقت قصير من توقيفه في يوليو 2016 في منطقة باريس

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أثارت عملية التوقيف العنيفة لشقيق شاب أسود في باريس اعتبرت وفاته عام 2016 تعبيراً عن عنف الشرطة في فرنسا، سخطاً الأحد ودعوات إلى تنظيم تظاهرات في بلد شهد لتوّه موجة أعمال شغب في المدن.

وكان يوسف تراوري أوقف السبت على هامش تظاهرة محظورة شارك فيها ألفا شخص لإحياء ذكرى شقيقه أداما الذي توفي بعد وقت قصير من توقيفه في يوليو 2016 في منطقة باريس.

توقيف يوسف تراوري السبت بباريس
من 2
  • توقيف يوسف تراوري السبت بباريس
  • توقيف يوسف تراوري السبت بباريس
(2 صور)
توقيف يوسف تراوري السبت بباريس
توقيف يوسف تراوري السبت بباريس
توقيف يوسف تراوري السبت بباريس
توقيف يوسف تراوري السبت بباريس
مادة اعلانية
قانون القضاء أمام الكنيست.. ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيه العرب والعالم قانون القضاء أمام الكنيست.. ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيه

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّره شهود عملية توقيفه فيما كان يقاوم الشرطيين قبل أن يطرحوه أرضاً. ونُقل يوسف تراوري الذي أصيب في عينه إلى المستشفى.

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع، فقد "ضرب" تراوري مفوضة شرطة في بداية التجمع المحظور.

وأثارت هذه الصور إدانات من اليسار الفرنسي. وكتبت ساندرين روسو النائبة عن حزب الخضر على تويتر: "إنه أمر مخز. لم يكن هناك سبب لذلك. كان كل شيء يسير على ما يرام". فيما كتب إريك كوكريل من حزب "فرنسا الأبية": "إنه اضطهاد إضافي لعائلة تراوري".

وظهر يوسف تراوري (29 عاماً)، الذي خرج من المستشفى، بعينه اليمنى منتفخة وقميص ممزق، في مقطع فيديو نشره على تويتر الأحد حساب "الحقيقة لأداما" الذي أكد أنه "تعرض لكسر في الأنف ورضوض في الرأس مع كدمات في العين والصدر والبطن".

وتجمع حوالي خمسين شخصاً على مدى ساعتين الأحد أمام مركز للشرطة في باريس للمطالبة بالإفراج عن رجل آخر أوقف السبت خلال التظاهرة المحظورة.

وأطلقت دعوة جديدة لـ"تظاهرة واسعة" ضد عنف الشرطة في 15 يوليو في باريس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريو محتمل لما قد تحدثه القنابل العنقودية في حرب أوكرانيا سيناريو محتمل لما قد تحدثه القنابل العنقودية في حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط