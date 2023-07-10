شاهد غاضباً اقتحم بنك مصر ولبنان واحتجز المدير حتى استعاد وديعته

تمكن لبناني غاضب من استعادة وديعته المحتجزة منذ أواخر 2019 في "بنك مصر ولبنان" فرع بيروت، بعد أن اقتحمه، اليوم الاثنين، وسيطر على مديره جاد بو شديد، كرهينة.



وقال عمر الأعور في فيديو ظهر فيه، إنه يحمل سائلا، لم يذكر نوعه إلا أنه أسيد حارق، ولن يخرج إلا بعد أن يستعيد وديعته البالغة 6500 دولار "ولو على جثتي" أي سيستمر باحتجازه حتى الموت، بحسب ما يمكن استنتاجه من التهديد والوعيد.

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وذكرت جمعية "صرخة المودعين" بتغريدة في تويتر، أن "المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر ولبنان رهينة، ويطالب بتسليمه كامل وديعته"، مبينة أن الغاضب لديه وديعة قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة.



ثم أفادت بتغريدة ثانية أن الأعور خرج من البنك بعد أن حصل على وديعته، إلا أنه محتجز بمخفر للشرطة في بيروت، أفرج عنه فيما بعد. لذلك نقلت عنه الجمعية في تغريدة ثالثة قوله إن الحياة للأقوياء وليست للضعفاء، مضيفة أن الجمعية ستساند جميع المودعين لتحرير أموالهم.