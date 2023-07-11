الأردن.. القبض على شخص قتل آخر دهساً قبل 23 عاماً!

أعلن الأمن الأردني، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخص ارتكب حادث دهس وفرار قبل 23 عاماً وتسبب بوفاة أحد المواطنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي في بيان إنَّ العاملين في الأمن الوقائي في محافظة إربد شمال الأردن تمكّنوا من متابعة خيوط ومعلومات جديدة بحادثة دهس ووفاة وفرار وقعت قبل 23 عاماً في مدينة إربد، حيث ألقوا القبض على مرتكب الحادث وأحالوه للقضاء.

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حادث قبل 23 عاماً

في تفاصيل القضية فإنّه وقبل أسابيع وردت معلومات جديدة للأمن الوقائي حول حادثة دهس وفرار وقعت في عام 2000 في مدينة إربد، إذ إنّ مركبة مجهولة دهست أحد الأشخاص أثناء مسيرة بالشارع العام ولاذت بالفرار من المكان، إذ تم إسعاف المصاب من قبل المارة إلا أنّه ما لبث أنْ فارق الحياة ولم يتم في حينه الوصول لمرتكب الحادثة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً تابع لأسابيع ما ورد من معلومات وخيوط جديدة في القضية ومراجعة السّجلات التحقيقية وسجلات الترخيص لتقودهم في النهاية لتحديد المركبة والشّخص الذي ارتكب الحادث.

وأكّد أنّه جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف أنّه وقبل 23 عاماً وأثناء مسيره بالمركبة برفقة أحد أقاربه قام بدهس المتوفى ولم يقم بإسعافه واتّفق مع قريبه على عدم الإبلاغ عن الحادث وجرت إحالته والأوراق التحقيقية للقضاء.