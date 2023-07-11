زيلينسكي: من العبث ألا تحصل أوكرانيا على عضوية الناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي خلال قمة الحلف التي تعقد في فيلنيوس اليوم الثلاثاء سيكون أمرا "عبثيا".
"عبث"
وكتب زيلينسكي باللغة الإنجليزية على تطبيق تليغرام "سيكون أمرا غير مسبوق وعبثيا إذا لم يتم تحديد إطار زمني سواء لتقديم دعوة (للانضمام إلى الحلف) أو لعضوية أوكرانيا".
كما أضاف أن الغموض المستمر حول انضمام أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يمد روسيا "بدافع لاستمرار إرهابها".
"سأناقش ذلك بكل وضوح"
مع ذلك، أشار إلى أنه سيحضر القمة و"سأناقش ذلك بكل وضوح خلال القمة".
قمة فيلنيوس
أتت تصريحات الرئيس الأوكراني فيما يجتمع زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اليوم في قمة حاسمة في فيلنيوس، لتوجيه رسالة دعم إلى كييف.
خطط جديدة
ومن المتوقع أن يوقّع قادة الحلف خططا إقليمية جديدة للحماية من أي هجوم روسي محتمل والموافقة على تعزيز أهداف الإنفاق الدفاعي.
لكن البعض يعتقد أن السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف ما زال خطوة بعيدة جدا في الوقت الحالي.
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