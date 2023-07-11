شولتس في قمة الناتو: سنمهد الطريق لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في اليوم الأول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمهد الطريق لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية.

وقال من فيلنيوس في ليتوانيا التي تحتضن اجتماع "الناتو"، "من المهم منذ البداية أن تكون هناك التزامات أمنية لأوكرانيا، يمكن أن تكون فاعلة ما إن يتم التوصل إلى السلام".

مادة اعلانية

كما تابع "مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا) ستقدم إعلانا مشتركاً بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

إلى ذلك، قال المستشار الألماني "سأبحث مع أردوغان علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً "لقد اتخذنا قرارات في المجلس الأوروبي حول سبل زيادة تطوير العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

مساعدات إضافية لكييف

إلى ذلك، أفادت مصادر حكومية ألمانية الثلاثاء أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو، وذلك في اليوم الأول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وألمانيا هي ثاني مساهم على صعيد المساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، وسبق أن أعلنت في 13 أيار/مايو الفائت، عشية زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لبرلين، تسليم شحنات أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تخلت ألمانيا عن موقفها المسالم تقليديا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأرسلت مروحة واسعة من المساعدات لأوكرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ومدافع.

وفي وقت سابق هذا العام، بدأت برلين بتزويد أوكرانيا دبابات من طراز "ليوبارد" بعد أشهر من مطالبات متكررة من كييف بذلك سعيا لتعزيز قدراتها البرية في مواجهة موسكو.

ويرغب قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال قمة فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء، في توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.