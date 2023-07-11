شويغو: تقدمنا 1.5 كلم في قسم من الجبهة شرق أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن قوات بلاده تقدمت مسافة 1.5 كلم في قسم من الجبهة قرب ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقال شويغو خلال مؤتمر صحافي، إنه بعد صد هجوم أوكراني "أطلقت الوحدات الروسية هجوماً مضاداً وتقدمت مسافة 1.5 كلم على امتداد كليومترين من خط الجبهة" قرب ليمان، المدينة التي سيطر عليها الجيش الأوكراني في أكتوبر 2022، وفق فرانس برس.

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"لم يحقق أهدافه"

كما أضاف أن القوات الأوكرانية واصلت "محاولة اختراق دفاعاتنا في مناطق مختلفة"، مردفاً أنه كانت هناك "موجات من الهجمات" في اليومين الماضيين.

لكنه أكد أن "العدو لم يحقق أهدافه في أي منطقة" منذ بدء هجومه المضاد في مطلع يونيو.

الذخائر العنقودية

وخلال المؤتمر الصحافي نفسه، أعلن شويغو أنه "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، ستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل تدمير مماثلة بمثابة رد"، مشيراً إلى أن هذا "سيؤدي بالطبع الى إطالة أمد النزاع".

فيما حذر من أن الذخائر العنقودية الروسية "أكثر فعالية بكثير من الذخائر الأميركية".

هجمات حول ليمان

يذكر أن القوات الأوكرانية كانت أعلنت الأسبوع الماضي عن هجمات روسية حول ليمان، وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية يقع على بعد حوالي 50 كلم شمال شرق كراماتورسك، المدينة الرئيسية الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في شرق البلاد.

ومنذ بدء النزاع يتهم الجيش الأوكرانيي القوات الروسية باستخدام القنابل العنقودية التي أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أنها ستسلم قريباً كميات من هذه الذخائر المثيرة للجدل إلى كييف.