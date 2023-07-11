روسيا و بوتين
مسلح يقتل قائداً عسكرياً مسؤولاً عن التعبئة في جنوب روسيا
ستانيسلاف رزيتسكي الذي قُتل في كراسنودار كان يتولى قيادة غواصة تابعة لأسطول البحر الأسود في البحرية الروسية
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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أجهزة إنفاذ القانون قولها الاثنين إن مسلحاً قتل ستانيسلاف رزيتسكي نائب رئيس إدارة التعبئة في مدينة كراسنودار الواقعة في جنوب روسيا.
وأضافت الوكالة أن قضية جنائية فُتحت في مقتل رزيتسكي، الذي تولى أيضاً قيادة غواصة كراسنودار التابعة لأسطول البحر الأسود في البحرية الروسية، والتي تحمل نفس اسم المدينة.
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ولم يتضح بعد ما إذا كان هو القائد الحالي للغواصة أم لا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن غواصة كراسنودار تعمل بالديزل والكهرباء ومصممة ليستخدمها أسطول البحر الأسود "في محاربة السفن السطحية والغواصات، وزرع الألغام، وأعمال الاستطلاع".
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