واشنطن: من غير المحتمل حصول كييف على عضوية الناتو قريباً

شدد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على أنه من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، لأن ذلك من شأنه أن يضع الناتو في حالة حرب مع روسيا.

وقال كيربي لشبكة "سي أن أن"، الثلاثاء، إن "ما يمكن تقديمه لأوكرانيا حالياً هو دعمها عسكرياً حتى تنتصر".

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كما أضاف: "ننظر في دعم أوكرانيا بما يلزم للدفاع عن نفسها على المدى الطويل".

فيما لفت إلى أن "أوكرانيا لها مستقبل في حلف الناتو".

قمة في فيلنيوس

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا، الثلاثاء، قمة في فيلنيوس، على مسافة 35 كلم من الحدود مع بيلاروسيا حليفة موسكو، وغير بعيد من جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا.

ومن المقرر أن يناقشوا في القمة التي تستمر يومين، مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التحالف، وتصميمهم على مواجهة روسيا مدعومين بتخلي تركيا عن اعتراضها على انضمام السويد إلى الحلف الدفاعي.

"تردد" و"ضعف"

ومع بدء الناتو قمته في فيلنيوس، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"تردد" و"ضعف" حلف شمال الأطلسي على صعيد انضمام كييف إليه، معتبراً أن هذا الأمر يشجع "الإرهاب الروسي"، حسب وصفه.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "يبدو أنه ليس هناك أي نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضواً في الحلف".

"أمر غير مسبوق"

كما شدد على أن "التردد هو ضعف"، معتبراً أن "عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا للحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي".

فيما حذر من أن ذلك "يعني أن ثمة نافذة ما زالت مفتوحة للمساومة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في مفاوضات مع روسيا"، ما سيشجع موسكو على "مواصلة إرهابها" بحق كييف، وفق فرانس برس.