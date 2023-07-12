أردوغان: لن نصادق على عضوية السويد بالناتو قبل أكتوبر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا لن تكون قادرة على المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل تشرين الأول/أكتوبر على الأقل لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.
"عطلة برلمانية"
وأوضح "لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران"، مضيفا أن "ثمة الكثير من المقترحات التشريعية (الأخرى) لمناقشتها" بمجرد عودة النواب في تشرين الأول/أكتوبر.
كما أضاف "ثمة العديد من الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى مناقشة. سننظر فيها وفق أهميتها، لكن هدفنا هو إنهاء هذه العملية في أقرب وقت ممكن".
"أولوية بعد استئناف الجلسات"
وتابع "عندما يستأنف البرلمان جلساته، أظن أن رئيسه سيوافق على إعطاء الأولوية لهذه المسألة".
وكان بعض القادة الغربيين يأملون في أن تتمكن تركيا من إنجاز عملية المصادقة في الأسابيع المقبلة.
السماح للسويد بالانضمام للناتو
يشار إلى أن الرئيس التركي وافق يوم الاثنين على السماح للسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بعد عرقلة ترشحها لأكثر من عام.
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