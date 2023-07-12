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الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية من رويترز)

نار على حدود لبنان وإسرائيل.. وجرح 3 من حزب الله

دبي - العربية.نت
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أشعلت مجموعة من عناصر حزب الله، الأربعاء، النار على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل وفجرت ألغاماً أرضية، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" التي أفادت بأن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية خلال الواقعة.

وقد أصيب 3 من حزب الله، وفق رويترز.

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فيما منع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل المدنيين من الاقتراب من السياج الشائك.

"اقتربوا من السياج الأمني"

من جهته، أورد الجيش الإسرائيلي في بيان أن عدداً من المشتبه فيهم اقتربوا من السياج الأمني على الحدود مع لبنان و"حاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".

كما أضاف أن "هوية المشتبه فيهم غير معروفة"، مؤكداً أن الجيش سيواصل العمل لـ"منع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الأمني".

فيما أوضح أن الوسائل التي تم استخدامها للإبعاد غير قاتلة.

إطلاق قذيفة

يذكر أنه قبل أيام أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان.

وقد استهدف القصف الإسرائيلي محيط كفر شوبا في الجنوب اللبناني بأكثر من 20 قذيفة، حسب مراسلة "العربية".

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